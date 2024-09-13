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Украине надо разрешить дальнобойные удары по целям в РФ – Трюдо

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 13 сентября 2024, 20:05
Украине надо разрешить дальнобойные удары по целям в РФ – Трюдо
ТРЮДО, ФОТО GETTY IMAGES

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Украине следует позволить наносить удары вглубь России, несмотря на угрозы Москвы, что это втянет Североатлантический Альянс в непосредственную войну с РФ.

Источник: "Европейская правда", The Canadian Press

Детали: На пресс-конференции в городе Сент-Анн-де-Бельвю, что в канадской провинции Квебек, Трюдо заявил, что Канада "полностью поддерживает Украину в использовании дальнобойного оружия", которые позволят предотвратить российские удары по больницам и детским садам.

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"(Путин. – ред.) пытается крайне дестабилизировать международный порядок, основанный на правилах, который защищает всех нас, не только в каждой демократии мира, но и во всех странах мира", – добавил Трюдо.

Канадский премьер подчеркнул, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться захватить своих соседей.

Слова Трюдо появились после утверждения хозяина Кремля Владимира Путина о том, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

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Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.

КанадаУкраинаРосcияВооруженные силы
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