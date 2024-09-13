Сикорский в Киеве призвал отменить мораторий на эксгумационные работы на Волыни

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в очередной раз призвал украинскую власть отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на Волыни.

Источник: Сикорский сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой во время визита в Киев в пятницу, 13 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сикорский в очередной раз призвал украинские власти отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на Волыни.

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"Мы обращаемся и просим не делать на этом фоне политики и позволить сделать так, чтобы жертвы преступлений получили христианское захоронение", – заявил он.

Глава польского МИД считает, что это вопрос не политического характера и "на нем нельзя торговаться".

"Польское общество ожидает, что это дело будет решено", – добавил он.

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В свою очередь Сибига заявил, Украина разделяет подход о необходимости деполитизации подходов к решению сложных вопросов исторического прошлого.

"Я считаю, что мы имеем достаточно политической воли и дипломатической способности, чтобы решать любые сложные и очень сложные вопросы в наших взаимоотношениях в духе стратегического партнерства, в духе очень высокого уровня взаимодействия, который мы сегодня нашли, в духе братских отношений", – добавил он.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.

В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов экс-главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.

Однако, их раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.

Подробнее читайте в статье Казус Кулебы: что стало причиной громкого скандала в Польше и какие выводы стоит сделать Киеву.