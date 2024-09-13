Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Сикорский в Киеве призвал отменить мораторий на эксгумационные работы на Волыни

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 21:21
Сикорский в Киеве призвал отменить мораторий на эксгумационные работы на Волыни
Радослав Сикорский. фото: Getty Images

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в очередной раз призвал украинскую власть отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на Волыни.

Источник: Сикорский сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой во время визита в Киев в пятницу, 13 сентября, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сикорский в очередной раз призвал украинские власти отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на Волыни.

Реклама:

"Мы обращаемся и просим не делать на этом фоне политики и позволить сделать так, чтобы жертвы преступлений получили христианское захоронение", – заявил он.

Глава польского МИД считает, что это вопрос не политического характера и "на нем нельзя торговаться".

"Польское общество ожидает, что это дело будет решено", – добавил он.

РЕКЛАМА:

В свою очередь Сибига заявил, Украина разделяет подход о необходимости деполитизации подходов к решению сложных вопросов исторического прошлого.

"Я считаю, что мы имеем достаточно политической воли и дипломатической способности, чтобы решать любые сложные и очень сложные вопросы в наших взаимоотношениях в духе стратегического партнерства, в духе очень высокого уровня взаимодействия, который мы сегодня нашли, в духе братских отношений", – добавил он.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.

В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов экс-главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.

Однако, их раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.

Подробнее читайте в статье Казус Кулебы: что стало причиной громкого скандала в Польше и какие выводы стоит сделать Киеву.

Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22

фотоЗаместительницу прокурора Запорожской области поймали на взятке – НАБУ

"Слідство.Інфо": Новый министр агрополитики живет в квартире тещи стоимостью 18 миллионов

Telegram будет "сливать" личные данные тех, кто занимается нелегальной деятельностью

Закон о запрете деятельности связанных с РПЦ религиозных организаций вступил в силу

Британская разведка подтвердила, что россияне замедлились на Покровском направлении

Все новости...
Польша
В Киеве и Варшаве рассказали о формировании Украинского легиона в Польше
В Польше начал работу центр НАТО-Украина JATEC
На границе с Польшей могут быть сложности с пересечением из-за ремонта дороги
Последние новости
21:52
фотоЖурналисты заметили, как нардепы во время войны покупают себе дорогие авто
21:49
Президент Чехии снова призывает к "реализму" касательно возвращения Украиной территорий
21:42
Раскол в Федерации хоккея Украины: два президента и туманные перспективы
21:16
Шольц против дальних ударов по РФ: Несовместимо с моей личной позицией
21:14
ДополненоПрезидент Ирана заявил, что "стремится к переговорам с Западом" по поводу войны в Украине
20:48
Метро на Виноградарь будет стоить на 8 млрд дороже, чем планировалось - Госаудитслужба
20:45
Военный с собакой спал в тамбуре поезда: пассажирка говорит, его не пустили в вагон, УЗ опровергает
20:44
фотоВ Запорожье количество пострадавших в результате воскресного обстрела возросло до 22
20:40
Блинкен рассказал, сколько миллиардов собрали партнеры на восстановление энергетики Украины
20:24
фотоЗаместительницу прокурора Запорожской области поймали на взятке – НАБУ
Все новости...
Реклама:
Реклама: