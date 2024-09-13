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США наложили санкции на медиагруппу «Россия сегодня» и Киселева

Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 21:47
США наложили санкции на медиагруппу «Россия сегодня» и Киселева
Дмитрий Киселев, фото: getty images

Министерство финансов США в пятницу, 13 сентября, объявило о так называемых блокирующих санкциях против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

Источник: данные на сайте американского Минфина, сообщает "Европейская правда"

Детали: В санкционный список США добавили три юридических лица – это в частности медиахолдинг "Россия сегодня", который охватывает, среди прочего, информагентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik.

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Также санкции касаются автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" – юридического лица пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия", занимающейся распространением "культурной дипломатии" РФ за рубежом.

В черном списке Минфина США также присутствуют генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев и руководительница АНО "Евразия" Нелли Парутенко, гражданка Молдовы.

О новых санкциях стало известно после того, как Вашингтон публично обвинил RT в работе на российскую разведку и сбор средств на финансирование российской армии в Украине.

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Параллельно США, Великобритания и Канада объявили о дипломатической кампании по разоблачению вмешательства российских пропагандистов в демократические процессы по всему миру.

Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.

СШАсанкции
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