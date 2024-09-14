Глава МИД Польши призвал страны ЕС лишить украинских мужчин соцвыплат

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны пересмотреть подходы к помощи украинским мужчинам, чтобы стимулировать их к возвращению на родину.

Источник: Сикорский на панельной дискуссии во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Сикорский заявил, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины, поскольку предлагает экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста.

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Министр привел пример Германии. "Сейчас в Германии украинцы, которые там находятся под временной защитой, получают значительную помощь", пояснил он, добавив, что по его информации речь идет о выплатах, превышающих 500 евро, а вместе с компенсацией за жилье речь может идти о более 1000 евро в месяц на человека, и это распространяется также на мужчин. "Что-то подобное в Нидерландах, не знаю наверняка суммы во Франции", – отметил он.

"Есть простой метод помочь Украине – прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва – это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить", – призвал польский министр, подчеркнув, что Польша не предоставляет подобной социальной поддержки.

Инициатива польского министра имеет поддержку Киева.

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"Я поддерживаю идею, которую высказал министр Сикорский", – заявил глава МИД Андрей Сибига, выступавший вместе с ним на панельной дискуссии.

Подробнее об этой инициативе смотрите в интервью Радослава Сикорского для Европравды.

Ранее сообщалось, что Чехия не будет возвращать украинских мужчин принудительно.

А министр обороны Эстонии в интервью ЕвроПравде рассказал, что Украина ставит на добровольное возвращение мужчин, оказавшихся за рубежом.