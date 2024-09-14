На Покровском и Кураховском направлениях россияне атаковали по 40 раз – Генштаб

В субботу на фронте произошло 131 боевое столкновение, больше всего враг атаковал на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: За текущие сутки произошло 131 боевое столкновение. По территории Украины государство-террорист нанесло 63 авиаудара, сбросив при этом 83 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 580 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия.

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На Харьковском направлении российские террористы трижды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска. По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более семидесяти оккупантов, 21 боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, 42 БПЛА, повредили один автомобиль и единицу специальной техники.

Семнадцать раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Колесниковка, Стельмаховка, Лозовой и Синьковки подразделения Сил обороны отбили 14 наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

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Активен агрессор и на Северском направлении. Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отбивали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали украинские позиции вблизи Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. 36 атак украинские защитники уже отбили, еще пять боестолкновений продолжаются.

В субботу оккупанты на этом направлении потеряли более 330 военнослужащих убитыми и ранеными, одна артиллерийская система уничтожена и две повреждены, уничтожено шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей, также уничтожено два БпЛА, три укрытия и два склада с боеприпасами.

На Кураховском направлении на это время суток защитники отражали 39 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Селидово, Украинская, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого. Бой возле Катериновки продолжается. Ситуация контролируемая.

На Времовском направлении за субботу агрессор четыре раза штурмовал передний край обороны в направлении Водяного, Золотой Нивы и Угледара. Украинские воины остановили три вражеских атаки, еще одна атака в районе Угледара продолжается.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково.

На Приднепровском направлении восемь штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.