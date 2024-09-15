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Россияне запускали ударные беспилотники с севера

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивВоскресенье, 15 сентября 2024, 02:25
Россияне запускали ударные беспилотники с севера
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером российские войска запустили по Украине ударные беспилотники из Курской и Белгородской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:35 Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины.

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В 22:56 стало известно, что несколько групп вражеских ударных БпЛА на севере Сумщины движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).

По состоянию на 23:17 группа ударных вражеских БпЛА приближается к Полтаве с северо-востока.

По состоянию на 23:33: Новая группа ударных БпЛА из Белгородской области через Харьковскую область курсом на юг;
Еще новая группа ударных БпЛА на востоке Сумщины, курс на запад;
БпЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.

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В 00:07 военные сообщили о группе ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

В 00:22 в ПС сообщили, что ударные БпЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении.

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В 00:56 стало известно об ударных БпЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину.

В 1:38 военные сообщили об ударном БпЛА из Черкасской области на Киевщину в направлении Яготина.

В 1.50 в ПС сообщили о БпЛА, который движется из Киевской области в направлении Черниговщины.

В 2:43 стало известно, что БпЛА движется с Черниговщины в направлении Сумщины, курс северо-восточный.

В 2.45 воздушники сообщили о работе ПВО по разведывательному БпЛА в Николаевской области.

В 3.35 прозвучал отбой воздушной тревоги.

беспилотники
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