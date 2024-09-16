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Жителей еще одного польского города призвали эвакуироваться из-за угрозы прорыва дамбы

Иванна КостинаПонедельник, 16 сентября 2024, 18:55
Жителей еще одного польского города призвали эвакуироваться из-за угрозы прорыва дамбы
WOJCIECH OLKUSNIK /East News

Мэр города Ниса в юго-западной Польше призвал жителей к немедленной эвакуации из-за угрозы прорыва дамбы и волны воды высотой в несколько метров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Мэр Нисы Кордиан Колбяж предупредил, что ситуация критическая, весь город может быть затоплен.

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Прогнозируется, что высота волны составит несколько метров.

"Существует опасность прорыва набережной реки на улице Выспянского! Просим как можно быстрее эвакуироваться. Службы вскоре отправятся на помощь. Необходимо эвакуироваться на верхние этажи. Операция по спасению дамбы начнется через мгновение, но мы должны быть готовы к худшему. Держимся вместе!", – призвал мэр города Ниса в видео, опубликованном в социальных сетях.

В понедельник польское правительство объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений в стране.

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Также в понедельник в Нижней Силезии в результате прорыва дамбы между водохранилищами Тополь и Козельно пришлось объявить о немедленной эвакуации части города Пачкув на юго-западе страны.

Это уже второй прорыв дамбы в результате наводнений в Польше. В Строне-Шленски в результате наводнения была повреждена дамба на реке Моравка, в результате город фактически оказался под водой и был отрезан от мира.

Польша
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