Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

СМИ: Компания из РФ продвигает в соцсетях «Альтернативу для Германии»

Татьяна Олейник, Олег ПавлюкПонедельник, 16 сентября 2024, 20:59
СМИ: Компания из РФ продвигает в соцсетях «Альтернативу для Германии»

Утечка документов из российского консалтингового Агентства социального дизайна показала, что его работники осуществляли информационные операции для запугивания немецких выборов и повышения уровня популярности ультраправой "Альтернативы для Германии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование Sueddeutsche Zeitung и телеканалов NDR и WDR

Детали: Документы, которые попали в СМИ, содержат информацию о сотрудниках Агентства социального дизайна, а также подтверждают его работу под непосредственным руководством администрации хозяина Кремля Владимира Путина.

Реклама:

Главным инструментом агентства является распространение фейков и мемов в соцсетях, прежде всего Facebook, Twitter и Telegram, а также генерирование соответствующих комментариев к ним. Журналисты смогли проверить существование нескольких страниц, упомянутых в документах.

Деятельность Агентства социального дизайна основывалась на ключевых показателях эффективности. К примеру, одним из них было "увеличить долю голосов избирателей „АдН" до 20%" в общенациональных избирательных опросах.

Другие задекларированные цели направленной против Германии кампании – рост показателя "страх перед будущим", при котором более 50% немцев имеют такое ощущение, "поляризация немецкого общества – нежелание голосовать за „зеленых" на уровне более 40%".

РЕКЛАМА:

В документах прописывались и темы, которые должны были распространять в немецком сегменте соцсетей – например "Германия безоружна", "США с помощью антироссийских мер намеренно доведут Германию до банкротства", "Германия находится в глубочайшем экономическом и социальном кризисе в новейшей истории" и тому подобное.

СМИ и ранее писали, как Кремль пытался использовать "Альтернативу для Германии" в своих целях – прежде всего для дестабилизации немецкого общества.

Как утверждается в расследовании Sueddeutsche Zeitung и телеканалов NDR и WDR, Агентство социального дизайна может стоять за масштабной дезинформационной операцией Кремля "Двойник", в рамках которой создавало клоны сайтов известных СМИ и государственных учреждений.

Агентство также вело кампанию накануне выборов в Европарламент для усиления уровня поддержки правых партий, нанесения вреда существующей политике ЕС, ее ключевым игрокам и, в частности, репутации президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, недавно США объявили масштабные меры против российской пропаганды, которую они обвинили в сотрудничестве с разведкой РФ для влияния на демократические процессы.

ГерманияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Германия
Немецкая "подруга Путина" продвигает пророссийский "мирный план" для Украины
Шольц заявил, что не позволит Украине удары по РФ, независимо от решения других стран
В партии Шольца предложили «мирную» инициативу по войне РФ против Украины
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: