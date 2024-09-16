СМИ: Компания из РФ продвигает в соцсетях «Альтернативу для Германии»

Утечка документов из российского консалтингового Агентства социального дизайна показала, что его работники осуществляли информационные операции для запугивания немецких выборов и повышения уровня популярности ультраправой "Альтернативы для Германии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование Sueddeutsche Zeitung и телеканалов NDR и WDR

Детали: Документы, которые попали в СМИ, содержат информацию о сотрудниках Агентства социального дизайна, а также подтверждают его работу под непосредственным руководством администрации хозяина Кремля Владимира Путина.

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Главным инструментом агентства является распространение фейков и мемов в соцсетях, прежде всего Facebook, Twitter и Telegram, а также генерирование соответствующих комментариев к ним. Журналисты смогли проверить существование нескольких страниц, упомянутых в документах.

Деятельность Агентства социального дизайна основывалась на ключевых показателях эффективности. К примеру, одним из них было "увеличить долю голосов избирателей „АдН" до 20%" в общенациональных избирательных опросах.

Другие задекларированные цели направленной против Германии кампании – рост показателя "страх перед будущим", при котором более 50% немцев имеют такое ощущение, "поляризация немецкого общества – нежелание голосовать за „зеленых" на уровне более 40%".

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В документах прописывались и темы, которые должны были распространять в немецком сегменте соцсетей – например "Германия безоружна", "США с помощью антироссийских мер намеренно доведут Германию до банкротства", "Германия находится в глубочайшем экономическом и социальном кризисе в новейшей истории" и тому подобное.

СМИ и ранее писали, как Кремль пытался использовать "Альтернативу для Германии" в своих целях – прежде всего для дестабилизации немецкого общества.

Как утверждается в расследовании Sueddeutsche Zeitung и телеканалов NDR и WDR, Агентство социального дизайна может стоять за масштабной дезинформационной операцией Кремля "Двойник", в рамках которой создавало клоны сайтов известных СМИ и государственных учреждений.

Агентство также вело кампанию накануне выборов в Европарламент для усиления уровня поддержки правых партий, нанесения вреда существующей политике ЕС, ее ключевым игрокам и, в частности, репутации президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, недавно США объявили масштабные меры против российской пропаганды, которую они обвинили в сотрудничестве с разведкой РФ для влияния на демократические процессы.