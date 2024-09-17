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Парламент Грузии принял законы против "ЛГБТ-пропаганды"

Иванна Костина, Евгений КизиловВторник, 17 сентября 2024, 16:08
Парламент Грузии принял законы против ЛГБТ-пропаганды
Здание парламента Грузии. фото: getty images

Парламент Грузии принял пакет законов о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", который критиковали в Евросоюзе и Совете Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Formula News

Детали: 84 депутата поддержали документ.

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Правящая "Грузинская мечта" утверждает, что этим пакетом она хочет "защитить семейные ценности", но на самом деле он ограничивает права ЛГБТ-сообщества и вводит цензуру. Венецианская комиссия подготовила критический отчет по законопроекту.

Пакет состоит из 19 законопроектов и, среди прочего, предусматривает ограничение свободы собраний и цензуру СМИ. Основной частью законодательного пакета является законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а остальные 18 являются производными от него. Изменения вносятся в различные законы, гражданский кодекс, трудовой кодекс, законодательство об образовании и тому подобное.

В рамках этой же гомофобной и пропагандистской инициативы "Грузинская мечта" планирует провести конституционные изменения, для чего им нужно конституционное большинство, которого у них нет. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, именно поэтому они решили принять закон на данном этапе, для чего у них есть достаточное большинство. Что касается конституционных изменений, то они планируют их после выборов, в случае получения конституционного большинства в парламенте.

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"Грузинская мечта" хочет добавить в статью 30 Конституции Грузии, которая рассматривает семью как союз между мужчиной и женщиной, третий абзац следующего содержания: "Защита семейных ценностей и несовершеннолетних обеспечивается конституционным правом Грузии".

Напомним, после принятия пакета во втором чтении уполномоченный Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти опубликовал письмо, которое направил спикеру парламента Грузии, с призывом отказаться от принятия законопроекта "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних".

В ЕС выразили сожаление по поводу принятия проекта во втором чтении и призвали Грузию полностью пересмотреть его.

Похожие инициативы появились также в Словакии и Болгарии, что грозит им конфликтом с Брюсселем.

ГрузияЛГБТзаконодательство
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