В нескольких областях объявлена воздушная тревога: россияне запустили БпЛА
Вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БпЛА на территорию Украины: в нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 20:42 об угрозе применения ударных БПЛА сообщили в Сумской области. В 20:45 тревога распространилась на Харьковщину.
В 21:00 военные сообщили о БПЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
В 22:19 о воздушной опасности сообщили в Черкасской и Кировоградской области. Также есть БпЛА на границе Херсонской и Николаевской областей.
В 22:50 сообщили о БпЛА на Сумщине курсом на юг, один на севере в районе границы с РФ; БпЛА на Полтавщине вблизи Миргорода и на севере в южном направлении и "Шахеды" на Николаевщине курсом на запад.
По состоянию на 23:12 известно о:
- БпЛА в Сумской области, юго-западном направлении;
- новую группу БпЛА на севере Херсонской области в юго-западном направлении;
- БпЛА в центре Полтавщины, курс западный;
- БпЛА в Николаевской области курсом на Одесскую область.
В 23:34 угроза распространилась на Черкасскую область.
В 23:38 сообщили, что БпЛА движутся на границе Черкасской области, в направлении Киевской области и на севере Одесской области курсом на Винницкую область. В Винницкой области объявили воздушную тревогу.
В 23:46 об угрозе применения ударных БпЛА объявили на Киевщине.
В 1:23 военные обновили направления движения беспилотников:
- Группа "Шахедов" на Николаевщине. Курс северо-западный.
- БпЛА на границе Николаевской и Кировоградских областей.
- "Шахеды" на Кировоградщине, курс в направлении Черкасской области.
- "Шахед" на Сумщине. Курс западный.
В 1:41 военные сообщили о движении "Шахеда" на Кропивницкий. Остальные ударные БпЛА рассредоточены по Кировоградской области.
В 2:00 стало известно о "Шахедах" в центре Кировоградщины, курсом на север!
Также "Шахеды" зафиксировано в Черкасской области, курс на Смелу и на юге курс на Умань! Возможна работа ПВО.