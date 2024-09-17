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Италия анонсировала поставку SAMP/T Украине до конца сентября

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 17 сентября 2024, 21:46
Италия анонсировала поставку SAMP/T Украине до конца сентября
Фото - Getty Images

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина получит обещанный зенитно-ракетный комплекс SAMP/T до конца сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Rai News

Детали: На европейской конференции, посвященной производству средств противовоздушной обороны, Крозетто объявил, что "до конца месяца новый зенитный комплекс SAMP/T будет доставлен в Украину".

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"Мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", – подчеркнул он.

О том, что Украина получит систему ПВО SAMP/T, стало официально известно еще в июне. На прошлой неделе главы МИД Украины и Италии обсуждали новый итальянский пакет военной помощи.

Украина получила первую систему SAMP/T, также известную как MAMBA, в 2023 году. Эта франко-итальянская батарея может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно – и это также единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

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Читайте также больше о том, какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.

Италияпомощь Украине
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