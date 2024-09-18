ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и 6 танков
Среда, 18 сентября 2024, 07:10
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 российских захватчиков, уничтожили 25 артиллерийских систем, 6 танков и 3 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 637 010 (+1 130) человек,
- танков – 8 691 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 17 080 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 18 154 (+25) ед,
- РСЗО – 1 188 (+0) ед,
- средств ПВО – 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 354 (+25) ед,
- крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24 784 (+45) ед,
- специальной техники – 3 109 (+18) ед.
Данные уточняются.