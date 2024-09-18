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ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и 6 танков

Ирина БалачукСреда, 18 сентября 2024, 07:10
ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и 6 танков
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 российских захватчиков, уничтожили 25 артиллерийских систем, 6 танков и 3 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.09.24 ориентировочно составили: 

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  • личного состава – около 637 010 (+1 130) человек,
  • танков – 8 691 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 080 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 18 154 (+25) ед,
  • РСЗО – 1 188 (+0) ед,
  • средств ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 354 (+25) ед,
  • крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 784 (+45) ед,
  • специальной техники – 3 109 (+18) ед.

Данные уточняются.

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