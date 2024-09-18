Россияне атаковали Николаевщину ракетой: есть разрушения на территории сельхозпредприятия – ОВА

В результате падения обломков российской ракеты в Баштанском районе Николаевской области возник пожар на территории сельхозпредприятия, повреждена техника и разрушен забор.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "18 сентября в 03:45 враг атаковал район крылатой ракетой, предварительно Х-59. В результате боевой работы и падения обломков возник пожар сухой травы на территории сельскохозяйственного предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными. Взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника и разрушен забор".

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Детали: По словам главы области, обошлось без пострадавших.

Ким также добавил, что в ночь на 18 сентября ПВО уничтожила на Николаевщине 4 "Шахеда".