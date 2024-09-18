Польские пограничники объяснили, почему в аэропорту надели на Усика наручники

Польский майор пограничной службы Яцек Михаловский объяснил, что использование наручников против украинского боксера Александра Усика в аэропорту в Кракове было не задержанием, а мерой пресечения. Позже их немедленно сняли.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Polski

Детали: Как пояснил Михаловский, Усика и еще одного мужчину сняли с рейса, в связи с чем они потеряли статус пассажиров. Он рассказал - мужчины не захотели покидать выход на посадку, поэтому вызвали службу безопасности аэропорта.

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По словам пограничника, использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин. Также правоохранитель отметил, что не пускали на самолет спутника Усика, после чего боксер отказался лететь.

"Одевание наручников было связано с поведением господина, оба мужчины много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не улетели. Поэтому надевание наручников было полностью мерой предосторожности, в офисных помещениях снятие наручников произошло немедленно", - пояснил Михаловский.

После того, как Усика перевели в офисное помещение - наручники немедленно сняли с него.

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Напомним: