Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Польские пограничники объяснили, почему в аэропорту надели на Усика наручники

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 18 сентября 2024, 11:53
Польские пограничники объяснили, почему в аэропорту надели на Усика наручники
Уосик. Иллюстративное фото: Getty Images

Польский майор пограничной службы Яцек Михаловский объяснил, что использование наручников против украинского боксера Александра Усика в аэропорту в Кракове было не задержанием, а мерой пресечения. Позже их немедленно сняли.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Polski

Детали: Как пояснил Михаловский, Усика и еще одного мужчину сняли с рейса, в связи с чем они потеряли статус пассажиров. Он рассказал - мужчины не захотели покидать выход на посадку, поэтому вызвали службу безопасности аэропорта.

Реклама:

По словам пограничника, использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин. Также правоохранитель отметил, что не пускали на самолет спутника Усика, после чего боксер отказался лететь.

"Одевание наручников было связано с поведением господина, оба мужчины много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не улетели. Поэтому надевание наручников было полностью мерой предосторожности, в офисных помещениях снятие наручников произошло немедленно", - пояснил Михаловский.

После того, как Усика перевели в офисное помещение - наручники немедленно сняли с него.

РЕКЛАМА:

Напомним:

  • Боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили.
  • До этого, написал Зеленский, он имел телефонный разговор с боксером, когда тот был задержан.
  • Глава МИД Андрей Сибига считает меры, принятые польскими правоохранителям в отношении Усика в аэропорту Кракова, "непропорциональными и недопустимыми", и направит ноту польской стороне.

УсикПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МИД осудил поддержку Швейцарией инициативы Китая и Бразилии: Не можем понять логику

Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

Все новости...
Усик
ESPN: Перед задержанием Усика и его тренера не допустили на рейс из-за "непригодности к путешествию"
МИД направит ноту польской стороне из-за задержания Усика
Усик прокомментировал свое задержание: Произошло недоразумение
Последние новости
03:22
обновлено от 22:06Россияне запускали по Украине "Шахеды"
03:16
Байден о ликвидации лидера "Хезболлы": Акт справедливости для его жертв
02:26
Россияне атаковали 12 общин Сумщины, за сутки – 130 взрывов
02:05
БоксЧисора: У меня такое ощущение, что после реванша против Фьюри Усик завершит карьеру
01:14
В Одесской области работает ПВО – СМИ
00:26
Генштаб: Основные наступательные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении
00:15
Зеленский говорит, что получил от Трампа "прямую информацию" о поддержке Украины
23:40
баскетбол"Днепр" узнал соперников на групповом этапе Кубка Европы ФИБА
23:36
Скандал на Львовщине: в Украине проверят все заведения круглосуточного проживания детей
23:29
На экраны вышел научно-фантастический фильм "Мегалополис": почему его стоит посмотреть
Все новости...
Реклама:
Реклама: