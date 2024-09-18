Нелегально проводил мужчин в Румынию: на Буковине задержали правоохранителя – ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что задержало правоохранителя из Черновицкой области, который помогал военнообязанным мужчинам нелегально пересекать границу с Румынией.

Источник: ГБР, источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно бюро: "Начиная с июля 2024 года он забирал желающих в обусловленном месте и на собственном авто довозил их до одного из сел, граничащего с Румынией. Далее он лично, пешком через лес, переводил мужчин через границу. Цена услуги составляла 6 тысяч евро с человека".

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Детали: Злоумышленника задержали 15 сентября во время передачи денег от одного из желающих покинуть страну.

Фото ГБР

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержали пограничника.

Ему объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет", – подытожили в ГБР.