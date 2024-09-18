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Премьер Армении допустил, что страна может взять курс на вступление в ЕС

Мария Емец, Ирина БалачукСреда, 18 сентября 2024, 13:36
Премьер Армении допустил, что страна может взять курс на вступление в ЕС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из Facebook

Армения может взять курс на вступление в ЕС, если увидит реальные шансы на это, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Armenpress

Детали: Пашинян вспомнил свое давнее заявление о том, что Армения "готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает возможным", и добавил, что после этого в повестке дня Армении заговорили о том, нужно ли официально взять курс на вступление в ЕС.

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Прямая речь премьера: "Но здесь нужно понимать, что это не одностороннее и даже не двустороннее действие. Нам нужно быть очень осторожными в формулировке проблем, чтобы не создавать новых разочарований для народа на пути к решению этих проблем. Также нужно физически представить себе членство Армении в ЕС".

Детали: Пашинян убежден, что продолжение Арменией демократического курса будет приближать ее к ЕС и другим западным партнерам, но не менее важными для страны являются и отношения с соседями в регионе.

"Наши будущие отношения с тем же ЕС должны быть прозрачными. Намерения наших партнеров в ЕС должны быть прозрачными и так далее. В принципе я не могу исключать, что если мы увидим более-менее реальную возможность стать полноправным членом Евросоюза, в том числе удерживая под контролем возможные угрозы, которые могут возникнуть на этом пути, то мы не упустим этот момент", – сказал Пашинян.

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Предыстория:

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АрменияЕС
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