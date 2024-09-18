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Глава МИД прибыл с первым зарубежным визитом в Румынию

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 18 сентября 2024, 13:29
Глава МИД прибыл с первым зарубежным визитом в Румынию
фото: Министерство иностранных дел Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал свое первое зарубежное турне и прибыл с визитом в Румынию, где встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение в X (Twitter)

Детали: Сибига рассказал, что они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.

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"Очень благодарны за румынскую систему Patriot. Продолжаем совместную работу над продвижением "формулы мира". Договорились о взаимном уважении и лучших европейских стандартах в защите национальных меньшинств обеих стран", – отметил он.

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"Для меня честь приветствовать Андрея Сибигу в Бухаресте с первым после назначения зарубежным визитом", – написала глава МИД Румынии.

Одобеску отметила, что подтвердила поддержку Украины со стороны Румынии на фоне российской агрессии и готовность Румынии поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

"Румыния сохраняет стремление дальше развивать наше двустороннее стратегическое партнерство в интересах наших граждан и для защиты прав людей, принадлежащих к нацменьшинствам обеих наших стран", – добавила она.

Как анонсировали в МИД, визит в Бухарест является первым пунктом в региональном турне Андрея Сибиги.

Напомним:

Верховная Рада проголосовала за назначение Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Перед тем, с апреля 2024-го, он был первым заместителем главы МИД, а до того – заместителем руководителя Офиса президента.

МИДРумыния
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