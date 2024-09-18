Синоптики дали прогноз на осень в Украине: теплых дней больше

По данным синоптиков, осенью теплых дней в Украине будет больше, чем холодных.

Источник: спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге 18 сентября, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "Для сентября и октября среднемесячная температура ожидается на два-три градуса выше климатической нормы. В ноябре уже будем приближаться ближе к климатической норме. В сентябре у нас дефицит осадков. В октябре уже ближе к норме и, в принципе, на ноябрь также рассчитываем, что уже должно выровняться".



Детали: Птуха отметила, что для начала метеорологической осени среднесуточная температура в определенном регионе не должна подниматься выше 15° на протяжении нескольких дней. В настоящее время более высокие показатели температуры, а также дефицит осадков фиксируется практически во всех регионах страны, что свидетельствует о продолжении метеорологического лета в Украине.



Спикер Укгидрометцентра подчеркнула, что в последние годы "периодов тепла" становится все больше, чем "периодов холода".



"Из года в год у нас любой сезон становится достаточно теплым. Периодов с холодными дням становится все меньше и они становятся все более короткими, не такими длительными и не настолько интенсивными", - сказала она.



В то же время, по словам представителя Укргидрометцентра, говорить о предстоящей зиме пока рано. И хотя уже сейчас понятно, что "периодов холода" будет не так много и они будут не настолько сильными, украинцы все же должны быть готовы к любым проявлениям погоды.



Прямая речь: "Конечно, мы не можем говорить, что зимой у нас уже не будет холодных периодов и не будет морозов. Нет, такого мы не говорим, потому что страна у нас расположена так, что у нас есть сезонность. Конечно, зима в определенных своих проявлениях будет, но все-таки, исходя из тенденций, которые сейчас есть, все чаще она будет более мягкой".