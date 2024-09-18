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Посол США раскритиковал Орбана из-за поддержки Трампа, РФ и Китая

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 18 сентября 2024, 17:45
Посол США раскритиковал Орбана из-за поддержки Трампа, РФ и Китая

Глава американского посольства в Будапеште Дэвид Прессман раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, что он открыто поддерживает одного из кандидатов на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда", Politico

Детали: Прессман отметил, что Орбан не скрывает, чьей победы на президентских выборах в США хотел бы.

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"Фидес" продолжает ... ставить свои отношения с Соединенными Штатами на результат одних выборов в ноябре. И если эти выборы пройдут не так, как они надеются, их стратегия заключается в том, чтобы выжидать. По словам одного высокопоставленного чиновника, "плана Б не существует", – рассказал американский дипломат.

Попутно он раскритиковал так называемые миротворческие потуги Орбана, которые, по его словам, "рискуют превратить альянс по безопасности между двумя великими державами на политический альянс между двумя великими личностями".

"Соединенные Штаты имеют альянсы со странами, а не с личностями в них. Правительство Венгрии сигнализирует, и делает это открыто, о дистанцировании от своих союзников, дистанцировании от Европы и дистанцировании от Соединенных Штатов", – подчеркнул Прессман.

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Он считает, что ввиду все более тесных отношений Венгрии с Россией и Китаем Запад должен пересмотреть отношения с Будапештом.

"Венгрия критикует НАТО, находясь под зонтиком безопасности НАТО, и Венгрия критикует ЕС при поддержке экономического зонтика ЕС. Мы... должны признать, что то, на что мы привыкли отмахиваться, требует от нас прямого взгляда и непоколебимой реакции на это", – подытожил дипломат.

Президент США Джо Байден назначил Дэвида Прессмана послом в Венгрии в 2022 году. Бывший адвокат по правам человека, Прессман является яростным критиком Орбана и его правительства.

Он уже ранее критиковал венгерского премьера за открытую поддержку Дональда Трампа.

ВенгрияОрбанСШАРосcия
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