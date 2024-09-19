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Киевскую область атаковали беспилотники, второй раз за ночь работала ПВО

Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 05:10
Киевскую область атаковали беспилотники, второй раз за ночь работала ПВО
фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 19 сентября в Киевской области дважды работала противовоздушная оборона. 

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Детали: Местные власти также сообщили, что в области зафиксировано движение вражеских БПЛА. 

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Дословно: "Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

Дополнено: Около 5:00 в КОВА снова сообщили о работе ПВО в области.

ПВОКиевская областьШахед
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