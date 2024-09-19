Киевскую область атаковали беспилотники, второй раз за ночь работала ПВО
Четверг, 19 сентября 2024, 05:10
В ночь на 19 сентября в Киевской области дважды работала противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Детали: Местные власти также сообщили, что в области зафиксировано движение вражеских БПЛА.
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Дословно: "Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".
Дополнено: Около 5:00 в КОВА снова сообщили о работе ПВО в области.