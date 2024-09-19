За обвал моста в немецком Дрездене взялась прокуратура

Дрезденская прокуратура в Германии начала расследование по факту частичного обрушения 100-метровой секции моста Карола через реку Эльбу на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда", Spiegel

Детали: Прокуратура Дрездена с полицией выясняют, есть ли состав уголовного преступления в инциденте с мостом. Расследование начали после того, как граждане подали несколько жалоб на члена городского совета Штефана Кюна и неизвестных людей.

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Обвинения, по которым ведется расследование, охватывают повреждение имущества и создание угрозы для зданий.

Власти Дрездена в свою очередь создали специальную группу, задача которой - урегулировать транспортный поток после обвала моста.

Напомним:

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