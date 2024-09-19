Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

За обвал моста в немецком Дрездене взялась прокуратура

Олег Павлюк, Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 03:29

Дрезденская прокуратура в Германии начала расследование по факту частичного обрушения 100-метровой секции моста Карола через реку Эльбу на прошлой неделе.

Источник: "Европейская правда", Spiegel

Детали: Прокуратура Дрездена с полицией выясняют, есть ли состав уголовного преступления в инциденте с мостом. Расследование начали после того, как граждане подали несколько жалоб на члена городского совета Штефана Кюна и неизвестных людей.

Реклама:

Обвинения, по которым ведется расследование, охватывают повреждение имущества и создание угрозы для зданий.

Власти Дрездена в свою очередь создали специальную группу, задача которой - урегулировать транспортный поток после обвала моста.

Напомним:

РЕКЛАМА:
  • Секция моста Карола длиной около 100 метров обвалилась в ночь на среду, 11 сентября. По ней проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути. Из-за ночного времени на мосту никого не было.
  • Позже обвалившуюся секцию моста демонтировали.
  • Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии.
  • Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.

Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны сбили ракету и 67 "Шахедов", на один дрон еще охотятся

футзалУкраина впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира

Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ

В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют

инфографикаНа Украину надвигается осенний холод

Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

Все новости...
Германия
Германия дала €50 миллионов на лечение раненых украинских бойцов
В Германии надеются, что правительство одобрит дополнительные сотни миллионов евро для Украины
Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство
Последние новости
10:00
Кости лежали в ящике музея 24 года: ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра
09:56
В Украине каждая 4 транспортная лицензия недействительна: популярные категории
09:54
фото В Варшаве вандалы повредили известную статую на набережной Вислы
09:45
Сибига по поручению Зеленского поехал в Венгрию на переговоры с Сийярто
09:30
Пассажиров поезда Киев-Херсон перевозят автобусами со ст. Долинская в Херсон и Николаев
09:30
На Сумщине фиксируют ухудшение качества воздуха из-за пожаров в РФ
09:27
СМИ: Депутаты Бундестага будут добиваться запрета ультраправых
09:13
В Киеве после ночной атаки на Оболони нашли обломки вражеского БпЛА
09:07
обновлено В ряде областей тревога из-за угрозы ракетных ударов
08:45
Силы обороны сбили ракету и 67 "Шахедов", на один дрон еще охотятся
Все новости...
Реклама:
Реклама: