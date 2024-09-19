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Россияне ударили КАБами по Запорожской области: убили человека и ранили еще двух

Ирина БалачукЧетверг, 19 сентября 2024, 07:10
Россияне ударили КАБами по Запорожской области: убили человека и ранили еще двух
Последствия российских ударов по Запорожской области. Фото иллюстративное из Telegram Ивана Федорова

Один человек погиб и еще два получили ранения в результате российской атаки КАБами по территории Запорожского района 19 сентября.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Одна женщина погибла, две – ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района".

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Детали: По его словам, россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышеваской и Новоалександровской общинах.

Взрывная волна и осколки российских бомб повредили частные дома и имущество.

Чуть позже глава ОВА добавил, что погибла 74-летняя женщина. Ранения получили две 67-летние женщины.

Запорожская областьвойнажертвы
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