Россияне ударили КАБами по Запорожской области: убили человека и ранили еще двух
Четверг, 19 сентября 2024, 07:10
Один человек погиб и еще два получили ранения в результате российской атаки КАБами по территории Запорожского района 19 сентября.
Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Одна женщина погибла, две – ранены в результате атаки КАБами по территории Запорожского района".
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Детали: По его словам, россияне по меньшей мере четыре раза ударили по Камышеваской и Новоалександровской общинах.
Взрывная волна и осколки российских бомб повредили частные дома и имущество.
Чуть позже глава ОВА добавил, что погибла 74-летняя женщина. Ранения получили две 67-летние женщины.