У Польши есть идея, как надавить на Украину в вопросе Волынской трагедии – СМИ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский и президент Владимир Зеленский имели неприятные переговоры по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии в сентябре; теперь поляки ожидают, что смогут надавить на Украину во время своего полугодового председательства в ЕС в январе 2025 года, сообщил польский журналист Марцин Терлик, ссылаясь на ознакомленных собеседников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на статью Терлика для издания Onet

Детали: По словам журналиста, польская делегация была удивлена стилем общения президента Владимира Зеленского на переговорах в Киеве на прошлой неделе.

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Он добавил, что позиция украинских политиков по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве, поэтому польский МИД "планирует конкретные меры".

Журналист пишет, что МИД Польши "имеет идею", как надавить на Киев используя для этого будущее председательство в ЕС.

Собеседник, который ознакомлен с ходом переговоров, отметил, что "Украина заняла требовательную позицию": "Мы знаем, что Зеленский находится под огромным давлением, но не может быть так, чтобы поблажки шли только в одну сторону. Между тем Украина заняла требовательную позицию. В сфере обороны мы можем это понять. Но в других сферах это должно измениться".

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Представитель польского МИД, который говорил на условиях анонимности, сказал, что вопрос Волыни сейчас является "главным и, в принципе, единственным требованием" страны.

Поэтому, когда в январе 2025 года Польша возьмет на себя полугодовое председательство в ЕС, МИД страны якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев.

"Сикорский убеждал Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, поскольку он заплатит за них меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. Это не дошло до Зеленского", – рассказал изданию один из информированных собеседников.

Он отметил, что после встречи политиков стало известно, что Украина "хотела бы, чтобы Польша во время своего председательства открыла все переговорные секции одновременно", что было бы "беспрецедентно и очень сложно".

"Киеву нужна приверженность Варшавы к вступлению. И именно здесь есть пространство для разговора. Мы поможем им, если они помогут нам", – акцентировал собеседник журналиста в польском МИДе.

В то же время представитель польской дипломатии подчеркнул, что "военные и оборонные вопросы не будут разменной монетой" в переговорах с Украиной.

Как известно, в начале сентября руководительница Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская стала одной из первых людей в Польше, кто подал частный запрос к президенту Владимиру Зеленскому по эксгумации жертв Волынской трагедии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Варшава не выдвигает чрезмерных требований к Киеву в исторических спорах, и что пока рано "оставить историю историкам".

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