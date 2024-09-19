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На фронте почти 190 боевых столкновений, россияне забрасывают УАБами Курщину – Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 19 сентября 2024, 08:28
На фронте почти 190 боевых столкновений, россияне забрасывают УАБами Курщину – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За прошедшие сутки на 12 направлениях произошло 187 боевых столкновений, самыми горячими из которых остаются Покровское и Кураховское. В Курской области РФ, где продолжается военная операция, российская авиация сбросила 39 УАБов на свои населенные пункты.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. Также по жилым районам и гражданской инфраструктуре Волчанска авиация противника нанесла удары КАБами. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами и баллистическими ракетами город Харьков, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура  

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На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дачного, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка.  Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка.  Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Украинского, Дального, и Желанного Первого.

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Катериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Также пять раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиударов тридцатью девятью КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаКурская область
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