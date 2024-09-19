Россияне ударили по Сумской области: убили 2 гражданских
Четверг, 19 сентября 2024, 08:34
Два человека погибли и два получили ранения в результате российских обстрелов Сумской области ночью и утром 19 сентября.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов.
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Краснопольская община: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), артиллерии. В результате артобстрела ранены 2 гражданских лица, 2 гражданских лица погибли".
Детали: Также россияне обстреливали Сумскую, Бездрицкую, Николаевскую, Юнаковскую, Белопольскую, Великописаревскую, Новослободскую и Эсманьскую общины.
Атаковали захватчики мирные населенные пункты КАБами и FPV дронами, били из минометов.