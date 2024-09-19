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Россияне ударили по Сумской области: убили 2 гражданских

Ирина БалачукЧетверг, 19 сентября 2024, 08:34
Россияне ударили по Сумской области: убили 2 гражданских
Последствия российских ударов по Сумской области. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Два человека погибли и два получили ранения в результате российских обстрелов Сумской области ночью и утром 19 сентября.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов.

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Краснопольская община: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), артиллерии. В результате артобстрела ранены 2 гражданских лица, 2 гражданских лица погибли".

Детали: Также россияне обстреливали Сумскую, Бездрицкую, Николаевскую, Юнаковскую, Белопольскую, Великописаревскую, Новослободскую и Эсманьскую общины.

Атаковали захватчики мирные населенные пункты КАБами и FPV дронами, били из минометов.

Сумская областьвойнажертвы
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