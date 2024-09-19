Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Нардепа Одарченко, который предлагал взятку Найему, объявили в розыск

Ирина БалачукЧетверг, 19 сентября 2024, 09:26
Нардепа Одарченко, который предлагал взятку Найему, объявили в розыск
Андрей Одарченко. Фото из Facebook

Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления. Ранее сообщалось, что он сбежал за границу.

Источник: заседание ВАКС 19 сентября

Прямая речь судьи: "Суд постановил: ходатайство прокурора об объявлении обвиняемого Одарченко в государственный и международный розыск удовлетворить. Объявить в государственный и международный розыск обвиняемого Одарченко Андрея Николаевича, 2 ноября 1978 года рождения, уроженца города Харьков". 

Реклама:

Детали: Судья отметил, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

В САП напомнили, что 18 сентября Одарченко не явился в судебное заседание и о причинах неявки ни суду, ни прокурору не сообщил. На эту дату в суде был запланирован допрос нардепа.

Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного, отметив, что сейчас связь с ним отсутствует.

РЕКЛАМА:

Ходатайство прокурора о взыскании в доход государства внесенного Одарченко залога и изменении меры пресечения на более строгую суд рассмотрит 23 сентября.

Предыстория: 

  • 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
  • Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
  • В ноябре 2023 года суд применил в отношении нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога.
  • Одарченко внес залог. На него также были возложены соответствующие процессуальные обязанности, среди которых сдать свои паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Слуга народасудрозыск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: В следующем году Россия планирует увеличить расходы на оборону на $30 млрд, но скрывает это

футзалУкраина впервые за 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира

Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ

В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют

инфографикаНа Украину надвигается осенний холод

Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

Все новости...
Слуга народа
Нардеп Одарченко, который предлагал взятку Найему, исчез – САП
В Киеве мужчина пожаловался в полицию, что его ударил нардеп от "Слуги народа"
«Перезагрузка правительства": фракция „Слуга народа“ определила, кто займет должности
Последние новости
04:50
обновленоВ Киеве и области работает ППО
04:11
ISW: В следующем году Россия планирует увеличить расходы на оборону на $30 млрд, но скрывает это
03:03
"Мир через силу" - Ермак объяснил чем План победы отличается от Формулы мира
02:40
"Укрзализныця": Из-за обстрелов закрыт перегон "Долинская-Николаев"
01:56
Ермак: Украинцы увидят реализацию Плана победы на вражеской территории
00:38
обновляетсяРоссияне запустили по Украине ударные БпЛА, в ряде областей воздушная тревога
23:57
фото, видеоВ польском городе на мусорной свалке масштабный пожар
23:30
"Сохранение языка – важная форма устойчивости": послыня Канады Наталья Цмоц
23:25
Дуда предстанет перед судом за пренебрежение к полякам – СМИ
23:06
Россияне штурмовали Покровское направление 28 раз: обезврежено почти 300 оккупантов
Все новости...
Реклама:
Реклама: