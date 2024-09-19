Нардепа Одарченко, который предлагал взятку Найему, объявили в розыск
Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления. Ранее сообщалось, что он сбежал за границу.
Источник: заседание ВАКС 19 сентября
Прямая речь судьи: "Суд постановил: ходатайство прокурора об объявлении обвиняемого Одарченко в государственный и международный розыск удовлетворить. Объявить в государственный и международный розыск обвиняемого Одарченко Андрея Николаевича, 2 ноября 1978 года рождения, уроженца города Харьков".
Детали: Судья отметил, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.
В САП напомнили, что 18 сентября Одарченко не явился в судебное заседание и о причинах неявки ни суду, ни прокурору не сообщил. На эту дату в суде был запланирован допрос нардепа.
Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного, отметив, что сейчас связь с ним отсутствует.
Ходатайство прокурора о взыскании в доход государства внесенного Одарченко залога и изменении меры пресечения на более строгую суд рассмотрит 23 сентября.
Предыстория:
- 21 ноября 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу от фракции "Слуги народа" Андрею Одарченко, который пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема.
- Нардеп хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
- В ноябре 2023 года суд применил в отношении нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога.
- Одарченко внес залог. На него также были возложены соответствующие процессуальные обязанности, среди которых сдать свои паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.