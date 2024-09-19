Нардепа Одарченко, который предлагал взятку Найему, объявили в розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в государственный и международный розыск нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления. Ранее сообщалось, что он сбежал за границу.

Источник: заседание ВАКС 19 сентября

Прямая речь судьи: "Суд постановил: ходатайство прокурора об объявлении обвиняемого Одарченко в государственный и международный розыск удовлетворить. Объявить в государственный и международный розыск обвиняемого Одарченко Андрея Николаевича, 2 ноября 1978 года рождения, уроженца города Харьков".

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Детали: Судья отметил, что постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

В САП напомнили, что 18 сентября Одарченко не явился в судебное заседание и о причинах неявки ни суду, ни прокурору не сообщил. На эту дату в суде был запланирован допрос нардепа.

Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного, отметив, что сейчас связь с ним отсутствует.

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Ходатайство прокурора о взыскании в доход государства внесенного Одарченко залога и изменении меры пресечения на более строгую суд рассмотрит 23 сентября.

Предыстория: