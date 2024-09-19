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Посол рассказала, как ЕС планирует помочь Украине с электричеством

Ирина Балачук, Мария ЕмецЧетверг, 19 сентября 2024, 10:05
Посол рассказала, как ЕС планирует помочь Украине с электричеством
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова. Скриншот из видео ЕП

Евросоюз планирует увеличить мощность экспорта электричества в Украину и поставлять оборудование, чтобы поддержать побитую российскими обстрелами украинскую энергосистему в холодное время года.

Источник: посол ЕС в Украине Катарина Матернова в интервью "ЕвроПравде"

Детали: По ее словам, подготовка мероприятий для помощи Украине продолжается уже несколько месяцев.

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Прямая речь Матерновой: "Прежде всего, ведутся активные переговоры с ENSO-E, то есть с оператором Европейской континентальной электросети, к которой подключены Украина и Молдова, об увеличении мощности соединения с вами".

Детали: Она уточнила, что речь идет не о расширении линий для экспорта, а об увеличении регуляторного лимита для них, который сейчас установлен на уровне 1,7 гигаватта, хотя технически возможно получать более двух гигаватт.

Кроме того, ЕС выделил для Украины 200 миллионов евро в качестве грантов.

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"Половина этих средств пойдет через секретариат энергетического сообщества в Вене, другая половина – через немецкое учреждение KFW. Один пойдет на поддержку "Укрэнерго", оператора энергосистемы. Другой – на ремонт украинских ТЭС. Ведь именно там можно получить наибольшее количество гигаватт генерации как можно быстрее. И в дополнение, немного средств пойдет на ремонт возобновляемых источников энергии", – рассказала Матернова.

Также она напомнила и о поставках крупного энергооборудования, поступающего Украине через Механизм гражданской защиты ЕС не только от стран-членов, но и других партнеров. ЕС организует логистику и оплачивает ее. По словам посла, через этот механизм Украина уже получила более 1000 крупных промышленных генераторов.

Она добавила, что прямо сейчас ЕС помогает доставить в Украину большие турбины, которые также помогут стране быть готовой к зиме.

Матернова подчеркнула, что нынешние приготовления к зиме доказывают, насколько Украине важно инвестировать в распределенные, децентрализованные источники энергии по всей стране, и что малая генерация должна быть приоритетом. А значит надо заинтересовать в этом местные общины и местный бизнес.

"Это то, что могут делать не только крупные энергетические компании и государство. Это может делать бизнес из других секторов, инвестируя в местное производство электроэнергии, правда же?

Биомасса, геотермальная энергия, аккумуляторы, возобновляемые источники энергии – я имею в виду солнечные электростанции и ветряки. Во все это надо инвестировать. Тогда вы получите смесь различных источников электроэнергии. Это делает систему наиболее устойчивой", – подытожила Матернова. 

Посол считает, что Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.

ЕвропаУкраинаэнергетика
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