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Посол ЕС прогнозирует, что украинская энергетика выдержит зиму: Будет сложно, но не катастрофично

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 19 сентября 2024, 10:09
Посол ЕС прогнозирует, что украинская энергетика выдержит зиму: Будет сложно, но не катастрофично
Катарина Матернова, фото: "ЕвроПравда"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что Украину с поврежденной российскими обстрелами энергосистемой ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Источник: Катарина Матернова в интервью "ЕвроПравде"

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Прямая речь: "Смотрите, я, конечно же, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все сценарии, которые мы получали, говорят, что ситуация не будет катастрофической. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной.

Детали: По ее словам, наиболее уязвимыми являются Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.

Ее спросили об опасениях, не станет ли ситуация со светом и отоплением настолько затруднительной, что это заставит миллионы украинцев ехать в Европу, и готовится ли ЕС к такому сценарию-катастрофе.

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"Я действительно надеюсь, что у нас не будет катастрофического сценария, но нет никаких сомнений, что у нас будет тяжелая зима. Я буду здесь, в Киеве, поэтому буду чувствовать это лично.

Но Евросоюз доказал свою способность адаптироваться. Мы уже показали, что готовы поддержать миллионы беженцев, которые пересекли границу из-за войны. Мы впервые в истории задействовали директиву о временной защите, чтобы позволить людям работать и иметь достойную жизнь, ожидая возможности вернуться в Украину. Так что да, мы рассматриваем различные сценарии, и я считаю, что мы будем готовы", – сказала Матернова.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.

энергетикаУкраинавойна
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