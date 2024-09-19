Посол ЕС о вступлении Украины в Евросоюз: Реалистично до 2030 года

Прогнозы относительно вступления Украины в Евросоюз до конца десятилетия вполне реалистичны, считает посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Источник: посол в интервью "ЕвроПравде"

Прямая речь Матерновой: "Я уже говорила в интервью ранее и повторюсь: считаю, что цель, которую поставил президент Мишель – вступление Украины в ЕС до конца этого десятилетия, – является реалистичной".

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Детали: На ремарку журналиста о 2030 годе она повторила, что считает это реалистичным сроком.

"Но вступление в ЕС – и это необходимо осознать – это не только технический процесс переговоров о членстве, который сам по себе требует времени. А это также политическая ратификация во всех странах-членах, потому что вступление нового члена означает изменение договора ЕС. Поэтому он должен быть ратифицирован в том формате, которого требует каждая из стран Евросоюза. А это всегда занимает определенное время. Так, во время расширения 2004 года это заняло где-то полтора года", – пояснила посол.

Предыстория:

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Матернова также рассказала, как ЕС готовится поддерживать Украину в холодное время года.

Посол считает, что Украину ждет непростая зима, но ситуация не будет катастрофической.

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.