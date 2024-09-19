Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

ЕС выделил 400 миллионов евро от замороженных росактивов на украинские гаубицы "Богдана" – посол

Ирина Балачук, Мария ЕмецЧетверг, 19 сентября 2024, 11:24
ЕС выделил 400 миллионов евро от замороженных росактивов на украинские гаубицы Богдана – посол
Гаубица "Богдана". Фото wikipedia.org

ЕС уже направляет доходы от замороженных росактивов на оружие для Украины – 400 миллионов евро из первого транша направили на финансирование украинских оборонных предприятий и из них уже оплатили производство украинских гаубиц "Богдана", сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Источник: посол в интервью "ЕвроПравде"

Детали: Матернова напомнила, что ЕС полгода назад одобрил схему использования доходов от замороженных росактивов в пользу Украины. В августе из них выделили первые 1,4 млрд евро и несколько стран-членов получили финансирование для новых поставок оружия.

Реклама:

Прямая речь посла: "Но гораздо важнее то, что 400 миллионов из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания придумала такую систему. Она была первой страной, которая заключила контракт и оплатила производство гаубиц "Богдана" для ВСУ.

Таким образом, мы влили 400 миллионов евро через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма... И это – такая изысканная справедливость, правда же? За средства российских замороженных активов вы делаете гаубицы".

Детали: Матернова уточнила, что к 400 млн из росактивов Дания добавила определенные собственные средства и так разместила крупный заказ на украинском военном заводе.

РЕКЛАМА:

"Со следующего транша еще большая сумма пойдет непосредственно на украинскую оборонную промышленность. Потому что вы производите продукцию того же качества за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы у вас меньше, и в дополнение – производители платят налоги в Украине и помогают поддерживать экономику.

Это то, чем я особенно горжусь, потому что я была одним из самых ярых защитников этой идеи.  Поэтому я очень рада, что теперь эта система реально заработала", – подытожила посол.

Предыстория:

Смотрите полное интервью с Катариной Матерновой о подготовке к зиме, деньгах на оружие и вступлении в ЕС.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден уверяет в поддержке Украины до получения "справедливого и длительного мира"

Минимальную зарплату не будут повышать в 2025 году – Минфин

видеоГУР: Украинские разведчики полностью освободили агрегатный завод в Волчанске

Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом

Публичное СОВ Гнездилова: в бригаде, где служит активист, назначили служебное расследование

Отпечатки пальцев и фото: ЕС меняет процедуру пересечения границы, в том числе и для украинцев

Все новости...
Последние новости
19:15
Минздрав обновил требования к медосмотрам педагогов: что изменится с 1 октября
19:11
В среду отключений электроэнергии не прогнозируют
19:02
В Украине планируют восстановить дорожный фонд: Минфин объяснил причину
18:52
биатлонЛетний чемпионат Украины: 18-летняя Пуцко выиграла суперспринт, Валентина Семеренко не финишировала
18:50
Киев получил 50 миллионов евро на замену российских вагонов метро
18:44
Украина ответила президенту Чехии, который предлагает обмен ее территорий на мир
18:44
Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм
18:38
Доходы РФ от нефти упали до самого низкого уровня за восемь месяцев: причина
18:25
В Черкассах спасли пациента, в организме которого обнаружили 6 гаечных ключей
18:20
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду
Все новости...
Реклама:
Реклама: