ЕС выделил 400 миллионов евро от замороженных росактивов на украинские гаубицы "Богдана" – посол

ЕС уже направляет доходы от замороженных росактивов на оружие для Украины – 400 миллионов евро из первого транша направили на финансирование украинских оборонных предприятий и из них уже оплатили производство украинских гаубиц "Богдана", сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Источник: посол в интервью "ЕвроПравде"

Детали: Матернова напомнила, что ЕС полгода назад одобрил схему использования доходов от замороженных росактивов в пользу Украины. В августе из них выделили первые 1,4 млрд евро и несколько стран-членов получили финансирование для новых поставок оружия.

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Прямая речь посла: "Но гораздо важнее то, что 400 миллионов из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания придумала такую систему. Она была первой страной, которая заключила контракт и оплатила производство гаубиц "Богдана" для ВСУ.

Таким образом, мы влили 400 миллионов евро через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма... И это – такая изысканная справедливость, правда же? За средства российских замороженных активов вы делаете гаубицы".

Детали: Матернова уточнила, что к 400 млн из росактивов Дания добавила определенные собственные средства и так разместила крупный заказ на украинском военном заводе.

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"Со следующего транша еще большая сумма пойдет непосредственно на украинскую оборонную промышленность. Потому что вы производите продукцию того же качества за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы у вас меньше, и в дополнение – производители платят налоги в Украине и помогают поддерживать экономику.

Это то, чем я особенно горжусь, потому что я была одним из самых ярых защитников этой идеи. Поэтому я очень рада, что теперь эта система реально заработала", – подытожила посол.

Предыстория:

Украина неоднократно призывала партнеров выделять средства на производство необходимого ей оружия украинским ОПК.

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