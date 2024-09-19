ЕС выделил 400 миллионов евро от замороженных росактивов на украинские гаубицы "Богдана" – посол
ЕС уже направляет доходы от замороженных росактивов на оружие для Украины – 400 миллионов евро из первого транша направили на финансирование украинских оборонных предприятий и из них уже оплатили производство украинских гаубиц "Богдана", сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.
Источник: посол в интервью "ЕвроПравде"
Детали: Матернова напомнила, что ЕС полгода назад одобрил схему использования доходов от замороженных росактивов в пользу Украины. В августе из них выделили первые 1,4 млрд евро и несколько стран-членов получили финансирование для новых поставок оружия.
Прямая речь посла: "Но гораздо важнее то, что 400 миллионов из этой суммы пойдут на украинские оборонные предприятия. Это Дания придумала такую систему. Она была первой страной, которая заключила контракт и оплатила производство гаубиц "Богдана" для ВСУ.
Таким образом, мы влили 400 миллионов евро через Данию в украинскую оборонную промышленность. Согласитесь, это довольно значительная сумма... И это – такая изысканная справедливость, правда же? За средства российских замороженных активов вы делаете гаубицы".
Детали: Матернова уточнила, что к 400 млн из росактивов Дания добавила определенные собственные средства и так разместила крупный заказ на украинском военном заводе.
"Со следующего транша еще большая сумма пойдет непосредственно на украинскую оборонную промышленность. Потому что вы производите продукцию того же качества за меньшие деньги, делаете это быстрее, транспортные и логистические расходы у вас меньше, и в дополнение – производители платят налоги в Украине и помогают поддерживать экономику.
Это то, чем я особенно горжусь, потому что я была одним из самых ярых защитников этой идеи. Поэтому я очень рада, что теперь эта система реально заработала", – подытожила посол.
Предыстория:
- Украина неоднократно призывала партнеров выделять средства на производство необходимого ей оружия украинским ОПК.
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