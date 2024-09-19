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Президент Румынии хочет создать центр подготовки украинских морпехов

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 19 сентября 2024, 11:56
Президент Румынии хочет создать центр подготовки украинских морпехов
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото из Facebook

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал парламент одобрить создание в стране учебного центра для подготовки украинских морских пехотинцев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv 

Детали: Йоханнис написал письмо в парламент, в котором отметил необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских военных, чтобы усилить морские возможности Украины.

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Издание напоминает, что такое предложение сделали в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Также сообщалось, что Румыния будет поддерживать подготовку украинских морпехов в пределах имеющихся возможностей.

Предполагается, что полное финансирование центра на начальном этапе его развития обеспечит Великобритания, а его работу помогут поддерживать взносы международного сообщества.

Планируется, что центр будет функционировать в течение 2 лет.

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Также сообщается, что Румыния оставляет за собой право отказаться от своих обязательств в любой момент тренировочного процесса.

Предыстория:

Румынияпомощь Украинеармия
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