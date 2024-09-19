Россияне превратили Кинбурнскую косу в зону боевых действий: пожары уничтожают заповедник

В результате боевых действий на территории заповедника Кинбурнская коса в Николаевской области периодически бушуют пожары.

Источник: спикер Военно-морских сил капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне Новини"

Детали: По словам Плетенчука, к сожалению, российским оккупантам безразличен тот факт, что Кинбурнская коса является заповедником и важным природным ресурсом. Они обустроили там свои позиции и периодически проводят обстрелы.

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В основном от них страдают южная часть Николаевской области, Днепровско-Бугский Лиман и Херсонщина.

Прямая речь: "Конечно, в таком случае эта территория становится зоной боевых действий, они (оккупанты - ред.) получают ответ. В результате этого могут происходить возгорания, лесные пожары. Поэтому, к сожалению, такие факты имеют место, потому что сейчас это фактически зона боевых действий, и достаточно активных".

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