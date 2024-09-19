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Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен в пятницу приедет в Киев

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 19 сентября 2024, 13:09
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен в пятницу приедет в Киев
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что в пятницу, 20 сентября прибудет с визитом в Киев.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Фон дер Ляйен выступала, представляя поддержку со стороны ЕС энергетической безопасности Украины на фоне приближения зимы.

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"После этой пресс-конференции я поеду в Киев, чтобы обсудить эти меры с президентом Зеленским завтра", - сказала президент Европейской комиссии.

Напомним:

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ЕСУкраинаЕврокомиссия
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