Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Сырского сделали почетным гражданином Киева

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 сентября 2024, 17:36
Сырского сделали почетным гражданином Киева
Александр Сырский. фото Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и еще 14 человек получили звание почетного гражданина города Киева.

Источник: пресс-служба Киевского городского совета

Детали: Сообщается, что депутатский корпус на пленарном заседании III сессии Киевского городского совета IX созыва присвоил звание "Почетный гражданин города Киева" 15 выдающимся киевлянам.

Реклама:

Церемонию вручения наград провел мэр Виталий Кличко.

Как свидетельствует фото, обнародованное на сайте горсовета, самого главкома на церемонии не было.

 
ФОТО ГОРСОВЕТА КИЕВА

Звание "Почетный гражданин города Киева" присвоили также писательнице Оксане Забужко, художественному руководителю Национальной оперы Анатолию Соловьяненко, хоровому дирижеру, художественному руководителю Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка" Евгению Савчуку, врачу-хирургу, директору ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова" Александру Усенко и другим.

РЕКЛАМА:

Напомним: 8 мая 2024 года Кличко, по решению Киевсовета, наградил званием "Почетный гражданин Киева" бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поэтессу Лину Костенко.

СырскийКиевнаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяАрмия РФ запустила ударные БпЛА с нескольких направлений

СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем

"Укрпочта" начала рассылать повестки на Херсонщине – ОВА

Кротевич: Суд обязал ГБР возбудить дело против Содоля

Израиль уведомил Вашингтон о подготовке ограниченной наземной операции в Ливане – WP

Столтенберг: Принимать ли Украину в НАТО с оккупированными территориями, решат члены Альянса

Все новости...
Сырский
Сергей Рахманин: ТЦК не переросли советские военкоматы. В Одесской области и Закарпатье количество их нарушений - критическое
Сырский: Работаем над увеличением срока базовой военной подготовки
Зеленский заслушал Умерова и Сырского: приоритет – оружие на Покровском, Кураховском направлениях
Последние новости
00:26
Генштаб: За сутки на фронте произошло 159 столкновений
23:55
киберспортNAVI удерживает лидерство в мировом рейтинге команд по киберспортивной игре
23:52
Болгария эвакуировала из Ливана десятки своих граждан
23:30
Почему люди говорят во сне и стоит ли из-за этого волноваться – объясняет медик
23:28
обновляетсяАрмия РФ запустила ударные БпЛА с нескольких направлений
23:05
Новости экономики 30 сентября: "Энергоатом" бросился защищать АЭС от дронов, отключения зимой неизбежны
22:31
футзалОпределились все участники 1/2 финала чемпионата мира
22:30
СМИ: Ливанская армия отходит от границы с Израилем
22:05
фотоКак в Луцке открывали самую большую в Украине картину "Космогония": репортаж
21:20
Экспорт IT-услуг упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения
Все новости...
Реклама:
Реклама: