Сырского сделали почетным гражданином Киева

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и еще 14 человек получили звание почетного гражданина города Киева.

Источник: пресс-служба Киевского городского совета

Детали: Сообщается, что депутатский корпус на пленарном заседании III сессии Киевского городского совета IX созыва присвоил звание "Почетный гражданин города Киева" 15 выдающимся киевлянам.

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Церемонию вручения наград провел мэр Виталий Кличко.

Как свидетельствует фото, обнародованное на сайте горсовета, самого главкома на церемонии не было.

ФОТО ГОРСОВЕТА КИЕВА

Звание "Почетный гражданин города Киева" присвоили также писательнице Оксане Забужко, художественному руководителю Национальной оперы Анатолию Соловьяненко, хоровому дирижеру, художественному руководителю Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка" Евгению Савчуку, врачу-хирургу, директору ГУ "Национальный институт хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова" Александру Усенко и другим.

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Напомним: 8 мая 2024 года Кличко, по решению Киевсовета, наградил званием "Почетный гражданин Киева" бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и поэтессу Лину Костенко.