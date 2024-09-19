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Рахманин: Если бы вы увидели, сколько рекрутировали, вы бы расплакались

София Середа, Евгений КизиловЧетверг, 19 сентября 2024, 17:42
Рахманин: Если бы вы увидели, сколько рекрутировали, вы бы расплакались
Сергей Рахманин. Фото: УП

Нардеп и член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин утверждает, что рекрутинг очень плохо наполняет украинскую армию.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы бы расплакались. К большому сожалению, она просто жалкая, если честно".

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Детали: По словам депутата, рекрутинг "никогда в жизни" не сможет решить проблему вооруженных сил любого государства, которое ведет такую полномасштабную войну.

По мнению Рахманина, рекрутинг - это приятный бонус, не более.

В то же время, говорит нардеп, отдельным бригадам удается достигать неплохого соотношения рекрутов и мобилизованных из ТЦК.

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"Они делают это активно, даже агрессивно, и им удается привлекать людей. И, кстати, одно из тех обстоятельств, которое является преимуществом для них, они обеспечивают качественное обучение... Бригады, которые активно занимаются этим (рекрутингом - УП), они имеют меньше проблем с личным составом, чем линейные бригады, которые полагаются в основном на официальные рекрутинговые центры, которые пустуют", - объясняет Рахманин.

По его убеждению, государство должно изучать этот опыт и масштабировать на всю страну. "Но это не делается. Почему? Я вам честно скажу, я не знаю причины", - резюмирует депутат.

Читайте полностью в интервью УП: Сергей Рахманин: ТЦК не переросли советские военкоматы. В Одесской области и Закарпатье количество их нарушений – критическое

рекрутингмобилизациявойна
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