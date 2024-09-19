Россияне ударили КАБом по дому престарелых в Сумах: есть раненые и погибший

Россияне ударили управляемой авиационной бомбой по гериатрическому пансионату в Сумах, есть раненые, по данным ОВА, в больнице скончался 1 пострадавший.

Источник: начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в комментарии "Суспільному", "Кордон.Медіа", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Это произошло около 16 часов в четверг 19 сентября.

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Российский снаряд попал в здание заведения. По словам главы ОВА, там проживал 221 пожилой человек.

В заведении были лежачие пациенты. Их срочно эвакуировали из помещения и оказывают помощь прямо на улице, на траве.

"Суспільне"

Прямая речь Артюха: "Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии они госпитализированы. Погибших нет".

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Кордон.Медіа

Обновлено: По данным ОВА, предварительно, один человек умер от полученных травм в больнице, еще 9 ранены.

Сообщается, что сейчас происходит эвакуация людей в другие заведения. Задействованы все службы.

"кордон.медіа"

"кордон.медіа"

"кордон.медіа"

ГСЧС обнародовала видео и сообщает о 12 пострадавших.

"Частично разрушены технический и 5-й этажи. Из здания эвакуированы 147 человек. Людей под завалами нет. Погиб 1 человек, 12 пострадали", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ОВА сообщили, что по состоянию на 19:00, один человек погиб и 13 получили травмы различной степени тяжести.

Обновлено в 20:58: В прокуратуре Сумщины сообщили, что самой старшей раненой пациентке пансионата - 86 лет.