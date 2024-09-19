На Кураховском направлении идут ожесточенные бои – Генштаб

На Кураховском направлении Донецкой области в четверг идут ожесточенные бои. Столкновения происходят вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Отбито 13 из 36 атак оккупационной армии.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ, которую он распространяет в соцсетях

Дословно: "Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях, где враг применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей".

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Детали: В то же время в ГШ отмечают, украинские защитники мешают воплощению планов оккупантов.

Всего по всей линии фронта 19 сентября произошло 95 боевых столкновений.

В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

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Также противник нанес 11 авиационных ударов по территории Курской области, применив 14 КАБов.

Бои идут на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях.