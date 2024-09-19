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Болгария попросит Евросоюз запретить импорт яиц из Украины

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 19 сентября 2024, 18:58
Болгария попросит Евросоюз запретить импорт яиц из Украины
фото: Getty Images

Болгария 23 сентября обратится в Совет ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства с просьбой остановить импорт яиц из Украины.

Источник: министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов на встрече с фермерами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "24 часа"

Детали: Министр Тахов обратил внимание на рыночные проблемы болгарских производителей из-за увеличения импорта и возможность применения защитных мер в соответствии с механизмом предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.

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Министр сельского хозяйства прокомментировал жалобы производителей на увеличение, по их словам, импорта продовольствия, что нарушает конкурентную среду в стране. Тахов пояснил, что это действительно проблема, поскольку речь идет об импорте из третьих стран за пределами ЕС.

"Когда импорт определенного вида продукции или товара – овощей, мяса, яиц – достигает определенных лимитов, которые ЕК очертила заранее, тогда мы можем активировать механизм запрета их импорта. Сейчас мы делаем это с точки зрения яиц", – пояснил министр Тахов, добавив, что они уже включены в перечень товаров с повышенной пошлиной и делается следующий шаг, поскольку он потребует их абсолютного запрета на заседании Совета ЕС.

Напомним, ЕС с 21 августа запустил механизм защитных пошлин для украинского меда, он будет действовать для всего дальнейшего импорта продукции до начала июня 2025 года.

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ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной.

В июне этот механизм был применен впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес, впоследствии его задействовали в отношении яиц и сахара, а также меда.

Подробно о механизме предохранителей читайте в статье Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС.

БолгарияУкраинасельское хозяйство
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