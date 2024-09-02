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Ракетный удар по Сумах: среди раненых 6 детей – полиция уточнила последствия

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПонедельник, 2 сентября 2024, 08:48
Ракетный удар по Сумах: среди раненых 6 детей – полиция уточнила последствия
место ракетного удара в Сумах, фото: полиция Сумской области

В полиции уточнили, что в результате российского ракетного удара по Сумах ранения получили тринадцать человек, среди которых четверо детей. Также разрушениям подверглось учебное заведение и по меньшей мере 5 многоэтажек.

Обновлено: Утром 2 сентября в МВД сообщили, что количество травмированных в Сумах возросло до 18, из них 6 – дети.

Источник: Отдел коммуникации полиции Сумской области

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Дословно: "Разрушениям подверглось учебное заведение и, по меньшей мере, пять многоэтажек.

На месте происшествия работают все профильные службы, жителям поврежденных домов оказывают необходимую помощь".

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фото: полиция Сумской области

Детали: В Нацполиции добавили, что следователи фиксируют повреждения и собирают доказательства военного преступления со стороны армии государства-агрессора. 

 
Фото полиции

Дословно: "По данному факту начато уголовное производство по статье 438 Уголовного Кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны"".

 
Фото полиции

Что предшествовало: Российские войска нанесли ракетный удар по центру социально-психологической реабилитации детей и детскому дому в Сумах, было известно о 13 пострадавших.

Сумыракетный удардети
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