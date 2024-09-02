Израиль обратился к России за помощью в освобождении заложников из Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к России за помощью, чтобы РФ содействовала в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы.
Источник: Bloomberg
Дословно: "Израиль обратился к России за помощью в достижении прогресса в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в то время как усилия США, Катара и Египта, направленные на обеспечение перемирия с Хамасом, продвигаются медленными темпами".
Детали: Сообщается, что представитель Нетаньяху вернулся в воскресенье утром из Москвы, где он обсуждал вопрос заложников.
Правительство правителя РФ Владимира Путина контактирует с Хамасом относительно судьбы заложников, имеющих российское гражданство.
Напомним:
- Израиль обнаружил в тоннеле в Газе тела находившихся в плену ХАМАС шестерых заложников, что вызвало протесты израильтян и запланированные рабочие забастовки из-за неспособности спасти заложников.
- Около 250 заложников были захвачены во время неожиданного вторжения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, которое спровоцировало ответную войну Израилю в Газе.