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Израиль обратился к России за помощью в освобождении заложников из Газы

Алена МазуренкоПонедельник, 2 сентября 2024, 09:59
Израиль обратился к России за помощью в освобождении заложников из Газы
Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к России за помощью, чтобы РФ содействовала в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Израиль обратился к России за помощью в достижении прогресса в заключении соглашения об освобождении заложников из Газы, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в то время как усилия США, Катара и Египта, направленные на обеспечение перемирия с Хамасом, продвигаются медленными темпами".

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Детали: Сообщается, что представитель Нетаньяху вернулся в воскресенье утром из Москвы, где он обсуждал вопрос заложников.

Правительство правителя РФ Владимира Путина контактирует с Хамасом относительно судьбы заложников, имеющих российское гражданство.

Напомним: 

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