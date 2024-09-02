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СБУ не имела замечаний по назначению скандального начштаба Сил беспилотных систем – нардеп

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 15:27
СБУ не имела замечаний по назначению скандального начштаба Сил беспилотных систем – нардеп
Роман Гладкий. Фото из wikipedia.org

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал, что Служба безопасности Украины не имела замечаний относительно назначения скандального Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем.

Источник: секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "На сегодняшнем (2 сентября) заседании комитета ставили вопрос о назначении Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, в частности, проводились ли проверки в отношении него. Главнокомандующий ответил, что Гладкий опытный, прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба Командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было. Поэтому его решили назначить".

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Детали: Кроме того, Костенко сообщил, что командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский во время онлайн-включения на заседание сказал, что считает Гладкого профессиональным человеком и не имеет к нему никаких вопросов.

В то же время, по словам депутата, главнокомандующий предложил провести дополнительные проверки в отношении Гладкого. Костенко отметил, что комитет принял решение направить запрос в Службу безопасности Украины для разъяснения ситуации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Недавно начальником штаба Командования Сил беспилотных систем назначили Романа Гладкого. Это вызвало возмущение пользователей соцсети и спровоцировало скандал.
  • В частности, аналитический проект DeepState написал, что Гладкий - подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Его жена имеет российское гражданство, а дочь в спортивных соревнованиях представляла РФ.
  • В Вооруженных силах Украины обвинения отвергли.

армияСБУ
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