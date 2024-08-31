Начальником штаба Сил беспилотных систем назначили Гладкого – это спровоцировало скандал
Вооруженные силы Украины сообщили, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем назначили Романа Гладкого, это вызвало возмущение пользователей соцсети и спровоцировало скандал, при этом в ВСУ обвинения опровергли.
Источник: Вооруженные силы Украины в Facebook, источники УП
Детали: Информация о назначении Гладкого появилась в сети накануне и вызвала возмущение.
В частности, нардеп Марьяна Безуглая заявила, что Гладкий "не только не имеет никакого опыта работы с БПЛА, но и был подозреваемый в государственной измене, шпионаже и коррупции, а также имеет жену с российским паспортом, дочь выступала на соревнованиях за Россию".
"Непонятно, как он прошел проверку Служба безопасности Украины и до сих пор занимает высокие должности. Выходец из Крыма, капитан военно-морских сил с такой репутацией и никогда не имел отношения к дронам. Что знаю, назначение именно этого человека начальником штаба – сознательное решение Сырского", – написала нардеп.
Чуть позже о назначении написал аналитический проект DeepState.
"Назначение Романа Гладкого – подозреваемый в госизмене, шпионаже и коррупции. Жена с московским паспортом, а дочь в спортивных соревнованиях представляла Московию. Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальных штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?" – говорится в сообщении.
DeepState также опубликовал российские медали якобы дочери Гладкого за ее выступления на спортивных соревнованиях.
Также об этом факте начали писать "Украинской правде" военные. Назначение вызвало у них возмущение, его называли "круговой порукой".
В 2018 году Министерство обороны сообщало, что уволило Романа Гладкого с должности начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС ВС Украины. Указывалось, что сделали это из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
Перед тем издание "Думская" написало, что Гладкого отстранили на время служебного расследования из-за финансово-экономических нарушений и из-за российского гражданства жены офицера Елены.
Сейчас по ссылке об увольнении Гладкого информация на сайте Минобороны отсутствует. О прошлом наличии такого сообщения говорит лишь надпись в самой ссылке.
Но оно сохранилось в веб-архиве.
По данным источников УП, в судебном реестре есть информация о том, что в 2020 году Гладкий судился с СБУ из-за того, что ему отменили доступ к государственной тайне.
После шквала критики Вооруженные силы вышли с заявлением в соцсети Facebook. Стоит отметить, что заявление перепечатали со страницы "Командование Сил беспилотных систем ВС Украины" в Facebook, которая была создана менее суток назад.
В этом сообщении капитана 1 ранга Романа Гладкого назвали "офицером с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, который имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях в ВСУ".
В частности, указывается, что Гладкий в 2020 – 2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенных сил ВСУ.
Также сообщается, что Гладкий проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии "выполнял задачи на разных направлениях, в частности, при организации противодесантной обороны побережья в Одессе".
Также в ВСУ подчеркнули, что в течение 2018 – 2019 годов Гладкий "прошел все необходимые проверки Службой безопасности Украины, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности".
Это сообщение собрало ряд возмутительных комментариев в соцсети. Юзеры называли это назначение и само заявление ВСУ "зрадой", "позором", "кумовством" и отмечали, что руководство ВСУ никак не прокомментировало информацию о госизмене, отмене доступа к гостайне, российском паспорте жены и выступлениях дочери за Россию.
По вопросу доступа Гладкого к гостайне "Украинская правда" обратилась за комментариями в СБУ.
Предыстория:
- 7 мая Кабинет министров поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ – Сил беспилотных систем.
- 10 июня Генштаб ВСУ сообщил, что заместителя главнокомандующего ВСУ Вадима Сухаревского назначили командующим Силами беспилотных систем ВСУ.