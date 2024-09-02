Блогеру Слобоженко, который уклонился от уплаты 200 млн налогов, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей блогеру-арбитражнику и герою расследования УП Александру Слобоженко, который уклонился от уплаты 213 млн грн налогов.

Источник: Офис генерального прокурора, БЭБ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора известному столичному блогеру суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас он находится в розыске".

Реклама:

Детали: По данным УП, речь идет о блогере Александре Слобоженко, который в свое время был героем расследования "Украинской правды" "Слобоженко и компания. История отдыха столичной молодежи во время мобилизации".

Отмечается, что доверенному лицу арбитражника суд изменил ранее избранную меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 45 млн 420 тыс. грн. Сообщника Слобоженко взяли под стражу в зале суда.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: