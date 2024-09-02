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Блогеру Слобоженко, который уклонился от уплаты 200 млн налогов, избрали меру пресечения

Анастасия ПроцПонедельник, 2 сентября 2024, 19:14
Блогеру Слобоженко, который уклонился от уплаты 200 млн налогов, избрали меру пресечения
Слобоженко. фото из открытого доступа

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей блогеру-арбитражнику и герою расследования УП Александру Слобоженко, который уклонился от уплаты 213 млн грн налогов.

Источник: Офис генерального прокурора, БЭБ, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно ОГП: "По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора известному столичному блогеру суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас он находится в розыске".

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Детали: По данным УП, речь идет о блогере Александре Слобоженко, который в свое время был героем расследования "Украинской правды" "Слобоженко и компания. История отдыха столичной молодежи во время мобилизации".

Отмечается, что доверенному лицу арбитражника суд изменил ранее избранную меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 45 млн 420 тыс. грн. Сообщника Слобоженко взяли под стражу в зале суда.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 16 августа детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении блогеру Слобоженко в уклонении от уплаты более чем на сумму более 200 млн грн налогов.
  • В уголовном производстве был проведен ряд обысков и экспертиз. Сейчас детективы БЭБ арестовали 8 транспортных средств - среди которых элитные супер/спорт кары, квартиры и недвижимость в столице.
  • 21 августа блогера, который находится в розыске, видели в Варшаве. Видео, на котором Слобоженко с двумя друзьями идет возле отеля Puro в столице Польши, УП предоставил один из читателей.

БЭБпрокуратуракоррупция
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