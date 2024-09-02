В Харькове и Днепре были слышны взрывы

Вечером 2 сентября в Харькове и Днепре были слышны звуки взрывов.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, "Суспільне", председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: В 22:02 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов.

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Также в 22:03 и в 22:12 Синегубов сообщал о взрывах в Харькове.

Обновлено: Впоследствии председатель Днепропетровской ОГА сообщил, что РФ атаковала Днепр. Известно о повреждении жилых домов в одном из районов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из недавних взрывов, который слышал Харьков, второй раз за день произошел в Киевском районе. Там обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

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Впоследствии Терехов написал, что другой прилет произошел в Салтовском районе. Также без пострадавших и разрушений, загорелась трава.

Еще один КАБ прилетел по району частного сектора в Киевском районе. Есть значительные повреждения дома, во двор которого залетела вражеская авиабомба.

В то же время в Днепре в результате российского ракетного удара стало известно об одном погибшем и трех пострадавших.