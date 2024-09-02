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В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 сентября 2024, 23:13
В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые
Иллюстративное фото - ГСЧС

Вечером 2 сентября РФ завала ракетного удара по Днепру, есть повреждения жилых домов. Известно об одном погибшем и трех раненых

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "К сожалению, уже есть информация о погибшем и трех пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр. Соболезнования родным и близким".

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Что предшествовало:

Вечером 2 сентября в Харькове и Днепре прогремели взрывы.

Днепрракетный ударжертвывойна
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