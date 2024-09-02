В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые
Понедельник, 2 сентября 2024, 23:13
Вечером 2 сентября РФ завала ракетного удара по Днепру, есть повреждения жилых домов. Известно об одном погибшем и трех раненых
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак
Прямая речь: "К сожалению, уже есть информация о погибшем и трех пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр. Соболезнования родным и близким".
Реклама:
Что предшествовало:
Вечером 2 сентября в Харькове и Днепре прогремели взрывы.