В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые

Вечером 2 сентября РФ завала ракетного удара по Днепру, есть повреждения жилых домов. Известно об одном погибшем и трех раненых

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "К сожалению, уже есть информация о погибшем и трех пострадавших в результате ракетной атаки на Днепр. Соболезнования родным и близким".

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Что предшествовало:

Вечером 2 сентября в Харькове и Днепре прогремели взрывы.