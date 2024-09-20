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Норвегия увеличит программу поддержки Украины до 135 млрд крон

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 20 сентября 2024, 16:40
Норвегия увеличит программу поддержки Украины до 135 млрд крон
фото: Getty Images

Норвегия планирует увеличить программу поддержки Украины до 2030 года с 75 до 135 миллиардов норвежских крон (11,5 млрд евро).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Panorama Nyheter

Детали: В частности, правительство Норвегии предложило увеличить поддержку Украины на 5 млрд норвежских крон (около 430 млн евро) в этом году и предоставлять не менее 15 млрд норвежских крон (около 1,3 млрд евро) в год до 2030 года.

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В целом правительство предложило увеличить рамки программы Нансена в поддержку Украины до 135 млрд норвежских крон (11,5 млрд евро), заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре после встречи с лидерами парламента в Стортинге в пятницу.

Программу также хотят продлить на три года – с 2027 до 2030 года.

"Мы предложили ввести нижний предел для нашей поддержки Украины, где 15 млрд норвежских крон составят основу поддержки ежегодно, вместо потолка в 75 млрд норвежских крон для всей программы", – объясняет Стёре.

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Он говорит, что с нижним пределом будет две возможности в год рассмотреть дополнительные ассигнования в дополнение к тому, что предусмотрено в государственном бюджете.

Программа Нансена – это собирательное название норвежской поддержки Украины, как военной, так и гражданской.

"Последствия войны являются абсолютно, абсолютно огромными. Одной из сильных сторон Стортинга является то, что когда есть что-то сложное, мы стоим вместе", – заявил министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум.

Оппозиционные либералы положительно относятся к увеличению поддержки Украины, но разочарованы предложением, которое правительство выдвинуло в пятницу.

"Наша цель должна заключаться в том, чтобы война закончилась задолго до 2030 года, и чтобы Норвегия оказывала посильную поддержку. Предложение правительства означает, что мы все равно будем давать гораздо меньше, чем соседние страны, такие как Дания.

Это разочаровывает, особенно в свете уникальной финансовой ситуации Норвегии с нефтяным фондом, который чрезвычайно увеличился после начала войны", – сказала лидер партии Гури Мелби.

Ранее правительство Норвегии решило выделить дополнительные 570 млн норвежских крон (48,28 млн евро) в Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) на закупку дронов и средств противовоздушной обороны.

Перед этим Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

Недавно стало известно, что норвежская оружейная компания Nammo передаст Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

НорвегияУкраина
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