Спасатели тушат 18 масштабных пожаров в 7 областях Украины

В Украине сейчас продолжается тушение 18 пожаров в 7 областях - Полтавской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Ровенской и Сумской.

Источник: пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий на брифинге 23 сентября, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "В Украине сейчас продолжается тушение 18 масштабных пожаров. В частности это - пожары в экосистемах, это и открытые территории, сухая трава, кустарники, сухостой, торфяные пожары, которые очень трудно и долго ликвидируются, и также это - лесные пожары, в основном - лесная подстилка. Все это горит на площади более 1300 гектаров. Зафиксированы такие масштабные пожары в 7 областях Украины".

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Детали: Пресс-офицер отметил, что для ликвидации пожаров в этих областях сконцентрировано более 1300 пожарных ГСЧС и работает более 300 единиц техники спасательной службы.

На Полтавщине продолжается тушение 5 пожаров, общая площадь которых составляет 28 гектаров. Горят подстилка, торфяники, сухая трава вместе с кустарниками. Продолжается тушение этих пожаров.

В частности, в полтавском представительстве ГП "Леса Украины" загорелась лесная подстилка и пожар быстро распространился на площадь 720 гектаров. Сейчас этот пожар локализовали, наблюдается тление кустарников и пеньков. В результате этого пожара было повреждено 26 частных домов и 24 хозяйственные постройки.

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В Донецкой области сейчас продолжается 1 пожар на общей площади 800 гектаров. Сейчас он локализован.

На Киевщине продолжаются 3 пожара на общей площади более 13 гектаров. Хорунжий выразил мнение, что если ветер изменится и не будет пожара с севера, то до Киева последствия этих возгораний в виде дыма не дойдут.

В Ровенской области было зафиксировано 3 пожара на общей площади 75 гектаров. В частности, это пожары сухой травы, кустарников.

В Сумской области есть 2 пожара на общей площади около 20 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, идет тушение торфа.

На Харьковщине зафиксировали 2 пожара на общей площади 190 гектаров - это село Малиновка Чугуевского района. Сейчас там идет тушение лесной подстилки.

В Черниговской области было зафиксировано 2 пожара на общей площади более 190 гектаров.

Отвечая на вопрос, что усложняет процесс тушения этих пожаров для пожарных, представитель ГСЧС объяснил, что одним из этих факторов является безводные участки.

Прямая речь: "Очень долго не было сильных осадков, и там, где часто работает ГСЧС, часто приходится на больших расстояниях подвозить или подавать через мощные пожарно-насосные станции воду на большое расстояние. Второй фактор - это заминирование территорий, особенно это касается прифронтовых участков или деоккупированных территорий. Третье - это обстрелы наших спасателей", - сообщил пресс-офицер.

Детали: Всего с начала 2024 года зафиксировано более 46 тысяч пожаров в экосистемах Украины.

По словам Хорунжего, из зафиксированного в этом году количества пожаров в экосистемах 4800 возникли именно в результате боевых действий.

Пресс-офицер призвал людей соблюдать правила пожарной безопасности и ни в коем случае при таких погодных условиях не выжигать сухую траву.