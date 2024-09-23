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Сикорский считает, что Зеленскому надо дать средства для изменения расчетов Путина

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 23 сентября 2024, 19:28
Сикорский считает, что Зеленскому надо дать средства для изменения расчетов Путина
Радослав Сикорский. фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Запад должен продолжать поддержку Киева, чтобы Украина выиграла войну.

Источник: Сикорский в интервью MSNBC, заявления цитирует польское агентство PAP, сообщает "Европейская правда"

Детали: Отвечая на вопрос о "плане победы" президента Украины Владимира Зеленского, который он, как ожидается, представит на этой неделе на встречах с президентом Джо Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом, Сикорский сказал, что не хочет спекулировать на том, что содержится в этом плане.

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Но, по его словам, ключ к победе заключается в предоставлении Киеву большей финансовой помощи для поддержки его собственной оборонной промышленности.

"Мы должны дать президенту Зеленскому средства, чтобы изменить расчеты Путина, и средства для этого – финансовые. Украина имеет собственную оборонную промышленность, которой не хватает ресурсов, которая имеет определенные свободные мощности, и несколько миллиардов долларов могли бы им очень помочь, чтобы Путин понял, что он не может победить", – сказал Сикорский.

Он добавил, что решением войны был бы отвод войск обеих стран за пределы их международно признанных границ.

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Сикорский также сказал, что война закончится только тогда, когда Путин решит, что вторжение было ошибкой, и что он не достигнет своих целей приемлемой ценой.

"Он еще не дошел до этого, но его экономика и его способность посылать сотни тысяч россиян на смерть не являются безграничными... Если мы не остановимся на достигнутом, эту войну можно закончить, восстановив международное право и восстановив международные границы", – заявил министр.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона уже ознакомилась с "планом мира" Зеленского; эту же оценку повторили и в Госдепе.

По информации Bloomberg, "план победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Зеленский говорил, что "план победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.

ПольшаЗеленскийвойнаПутин
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