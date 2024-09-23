Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Россияне нанесли 10 авиаударов по Курщине и били из РСЗО

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 сентября 2024, 23:42
Генштаб: Россияне нанесли 10 авиаударов по Курщине и били из РСЗО
иллюстративное фото - российские сми

За сутки 23 сентября на фронте произошло 125 боевых столкновений, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной. В то же время в Курской области войска РФ нанесли 10 авиаударов и вели обстрел из РСЗО.

Источник: данные Генштаба по состоянию на 22:00 23 сентября

Дословно: "За текущие сутки произошло 125 боевых столкновений. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 55 авиационных ударов, сбросив при этом 76 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 662 дронов-камикадзе и совершили более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении российские войска пытаются потеснить наши подразделения в районах Липцы и Тихого, вблизи последнего продолжается бой.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.

На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

РЕКЛАМА:

Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Федоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 15 раз атаковали наши позиции вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки, девять боестолкновений уже завершены.

Основные усилия враг направляет в направлении Покровска. Здесь, в течение дня, агрессор 30 раз атаковал в районах Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отбили 21 вражескую попытку атаковать наши позиции.

На Времовском направлении сегодня агрессор восемь раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Павловки и Угледара.

На Ореховском направлении состоялось одно безуспешное для врага боевое столкновение неподалеку Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг провел два неудачных штурма, получил отпор.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За эти сутки враг нанес по Курской области 10 авиационных ударов с использованием 14 управляемых бомб, кроме того совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштабвойнабоевые действияКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи

Американцы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

СМИ: Западная разведка считает, что Россия получает от КНДР половину снарядов

фотоПолиция говорит, что вместе с США и Интерполом перекрыла канал бегства украинцев в ЕС

Макрон призывает избегать двойных стандартов в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке

видеоЗеленский отправился в Сумскую область и провел там Ставку

Все новости...
Генштаб
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
Генштаб: Россия за сутки потеряла еще 1500 военных
На Покровском направлении за день обезврежено 460 оккупантов – Генштаб
Последние новости
07:22
Россияне атаковали 13-ю беспилотниками и тремя ракетами: они не достигли целей
07:07
В Британии отменили еще одно интервью с Борисом Джонсоном
06:09
БоксФьюри: Бой с Джошуа обязательно состоится
06:06
США выделили $157 млн на гуманитарную помощь в Ливане и регионе 
05:17
видеоВ Воронежской области России БпЛА атаковали несколько предприятий
04:06
Формула-1Ferrari подписывает инженеров завода Renault
03:43
СМИ: Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи
03:02
Американцы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
02:14
обновляетсяРоссийские войска запускали ударные БпЛА
02:06
БоксФроч: Усик для меня является фаворитом реванша из Фьюри
Все новости...
Реклама:
Реклама: