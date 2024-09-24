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Премьер Японии сообщил Зеленскому о новом пакете энергетической помощи Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 24 сентября 2024, 06:36
Премьер Японии сообщил Зеленскому о новом пакете энергетической помощи Украине
фото: ОП

На полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, который сообщил о новом пакете энергетической помощи.

Источник: Офис президента

Детали: В сообщении ОП отмечается, что среди тем обсуждения – сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

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Владимир Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

Японияпомощь Украинеэнергетика
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